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Врач рассказал о способных вызвать тромбоз и инсульт продуктах

Врач рассказал о способных вызвать тромбоз и инсульт продуктах Употребление мяса, лецитина, сыра и яиц может привести к образованию тромбоза, а также инсульту
Здоровье
1 мая 2021 г. 22:39
Врач рассказал о способных вызвать тромбоз и инсульт продуктах

Употребление мяса, лецитина, сыра и яиц может привести к образованию тромбоза, а также инсульту.

Как передает Report, об этом рассказал врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Отмечается, что некоторые бактерии, которые содержатся в пище, способны производить токсичное соединение триметиламин. Позже печень начинает от него избавляться, происходит окисление соединения, заявил специалист. В результате повреждается эндотелий (слой клеток), выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, объяснил Карасев.

"Если есть повреждение эндотелия плюс колебания глюкозы, то формируется на этом месте атеросклеротическая бляшка. Если бляшка сформирована, это еще не очень страшно, но если она становится шероховатой, вокруг нее начинается турбулентное движение крови, то это источник тромбоза. Дальше инсульт и инфаркт. Связь с микробиотой прямая", - заявил врач.

Людям старше 45 лет не рекомендуется употреблять больше 150 г красного мяса дважды в неделю из-за высокой вероятности образования триметиламина, добавил Карасев.

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