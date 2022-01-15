Врач рассказал о способах защиты детей от вируса Influenza

13:50

Врач педиатр Тельман Айтаев рассказал о способах защиты детей от вируса influenza.

Как сообщает Report, врач отметил, что в последнее время растет число случаев заражения вирусом среди детей.

По его словам, чаще встречаются случаи инфицирования детей школьного возраста: «Инфекция, которая распространяется среди детей, является штаммом А вируса influenza. Его также называют вирусом H1N1. Этот вирус, можно сказать, каждый год создает ситуацию пандемии. Высокая температура и кашель у инфицированных, длящиеся 3-5 дней и вызванные вирусом, являются нормой. Чтобы защитить себя от вируса Influenza, важно быть вакцинированным против него».

«Также отмечу, что трудно отличить этот вирус от нового штамма коронавируса (COVID-19). Но следует иметь в виду, что симптомы гриппа чаще встречаются у influenza и реже у коронавируса. Для защиты от этого вируса важны профилактические меры. Помимо вакцинации, необходимо носить медицинскую маску, питаться здоровой и насыщенной витаминами пищей», - отметил Т.Айтаев.