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Врач рассказал о приводящей к раку мутации

Врач рассказал о приводящей к раку мутации Наличие в генах мутации CHEK2 повышает риск развития онкологических заболеваний.
Здоровье
29 марта 2021 г. 06:02
Врач рассказал о приводящей к раку мутации

Наличие в генах мутации CHEK2 повышает риск развития онкологических заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач и телеведущий Евгений Греков.

"К раку предстательной железы приводит дефицит тестостерона, а также наличие в генах мутации CHEK2… CHEK2 мы не можем поменять", — отметил он.

Медик также предостерег пациентов от использования "трав и биодобавок" в качестве препаратов для борьбы с гормональными сбоями.

"Все (кто лечился подобными методами. — ред.) они пришли через десять лет и сказали "моему раку два года". Это правда жизни. Дефицит тестостерона вызывает рак", — резюмировал он.

Кроме того, Греков подчеркнул, что теория о связи рака с аденомой простаты является "мифом из прошлого".

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Версия на азербайджанском языке Testosteron çatışmazlığı prostat xərçənginə səbəb olur

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