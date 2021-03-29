Врач рассказал о приводящей к раку мутации

Наличие в генах мутации CHEK2 повышает риск развития онкологических заболеваний.

Наличие в генах мутации CHEK2 повышает риск развития онкологических заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач и телеведущий Евгений Греков.

"К раку предстательной железы приводит дефицит тестостерона, а также наличие в генах мутации CHEK2… CHEK2 мы не можем поменять", — отметил он.

Медик также предостерег пациентов от использования "трав и биодобавок" в качестве препаратов для борьбы с гормональными сбоями.

"Все (кто лечился подобными методами. — ред.) они пришли через десять лет и сказали "моему раку два года". Это правда жизни. Дефицит тестостерона вызывает рак", — резюмировал он.

Кроме того, Греков подчеркнул, что теория о связи рака с аденомой простаты является "мифом из прошлого".