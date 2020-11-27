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Врач рассказал, как восстановить легкие после коронавируса

Врач рассказал, как восстановить легкие после коронавируса Массаж стимулирует лимфодренажную функцию организма и работу ворсинчатого эпителия бронхов, что очень важно для восстановления после COVID-19
Здоровье
27 ноября 2020 г. 11:15
Врач рассказал, как восстановить легкие после коронавируса

Реабилитироваться после тяжелой формы коронавируса поможет специальный массаж. Как передает Report, об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

По его словам, чтобы восстановить легкие, необходимо повысить процентное содержание кислорода в крови. Массаж может стимулировать лимфодренажную функцию организма и работу ворсинчатого эпителия бронхов, что крайне важно для переболевших COVID-19.

"Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией, но уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких. Это приносит хороший результат. Увеличивается, прежде всего, процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно после массажа и несет кислород, которым кровь обогащается в легких, по всему организму", – пояснил врач.

Он подчеркнул, что массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких, и сочетать с другими видами терапии. В комплексе эти приемы работают более эффективно.

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