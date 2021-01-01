Врач рассказал, как вакцина от COVID-19 поможет отказавшимся от нее

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале объяснил, что массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать.

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале объяснил, что массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать.

Как передает Report, он напомнил, что главной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета.

"Теперь давайте подумаем: кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени? Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники", - отметил он.

По словам Мясникова, вакцинация позволит создать прослойку людей с антителами, в которой вирус будет "вязнуть". Таким образом, они не только сами получат защиту от COVID-19, но и помогут защитить других людей.

Врач также перечислил группы людей, которым обязательно стоит участвовать в вакцинации, среди них - пожилые, люди с хроническими болезнями, медики, социальные работники и люди схожих профессий.