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Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток

Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток С первичной головной болью, которая возникает сама по себе, а не является следствием какой-то болезни, человек может справиться самостоятельно, без применения лекарств.
Здоровье
4 июля 2021 г. 11:43
Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток

С первичной головной болью, которая возникает сама по себе, а не является следствием какой-то болезни, человек может справиться самостоятельно, без применения лекарств.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, российский терапевт Михаил Когтев рассказал в каком случае получится избавиться от головной боли без таблеток. Возможно это только в случае "головной боли напряжения". То есть при стрессах, переживаниях, тревожных расстройствах кора мозга работает слишком интенсивно. И возникает мышечное напряжение. Тогда можно заняться йогой, медитацией или попробовать дыхательные практики. Человек отвлечется от внутренних проблем, и боль уйдет сама по себе.

А вот с мигренями без помощи медиков не справиться. Они распишут курс терапии. Также следует идти к врачам, если головная боль - симптом сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии или инсульта. При этом если болезненные ощущения возникли резко и их сопровождает тошнота, то стоит вызвать скорую помощь.

М.Когтев порекомендовал каждый раз оценивать интенсивность боли по шкале от 1 до 10. И в случае, если по вашим ощущениям голова болит не больше чем на пять баллов, то можно лечиться самостоятельно. Во всех остальных случаях лучше бежать за медицинской помощью.

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