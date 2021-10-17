Врач рассказал, как плазма переболевших COVID-19 может помочь в лечении

Плазма крови переболевших COVID-19 способна помогать в лечении коронавирусной инфекции за счет содержания в ней белка.

Плазма крови переболевших COVID-19 способна помогать в лечении коронавирусной инфекции за счет содержания в ней белка.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он отметил, что при тяжелых интоксикациях белки, которые предназначены для связывания различных Т-вирусов, могут действовать на многие инфекции и помогать в лечении.

По его словам, белок, обладая полезными и питательными свойствами, является хорошим энергетическим фактором. В то же время он подчеркнул, что наличие специфических антител в плазме нельзя считать гарантированной защитой от новой инфекции, так как основной иммунный ответ - это клеточный иммунитет, который не связан с антителами. При этом важную роль играет фаза заболевания.

"Где-то она будет на ранней стадии, даже наличие интерферонов будет положительным образом влиять на развитие заболевания. Плазма может улучшать, но она не единственное средство", - заключил Жемчугов.