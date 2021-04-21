Врач рассказал, как дата рождения влияет на болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как месяц рождения соотносится с риском получения того или иного заболевания

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как месяц рождения соотносится с риском получения того или иного заболевания.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1" .

Медик сослался на данные Колумбийского университета в США, ученые из которого провели соответствующее исследование с участием свыше 1,5 миллиона человек. По словам Мясникова, выяснилось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия. У тех, кто появился на свет в феврале, выявили больше проблем с дыхательной системой. Люди, отмечающие главный в жизни праздник в марте, склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.

Рожденные в апреле, имеют склонность к стенокардии. А у людей, появившихся на свет в мае, в большинстве случаев встречался низкий вес при рождении. У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, а в августе - к астме.

Слабые места у рожденных в сентябре − это желудочно-кишечный тракт, из-за болезней которого у них часто возникает тошнота и рвота. С ОРЗ, ОРВИ и ИППП в больницу попадают в основном "октябрьские" пациенты. Ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких – это основные проблемы рожденных в ноябре. Синяки и травмы преследуют людей, появившихся на свет в декабре, заключил Мясников.

При этом телеведущий подчеркнул: эти данные никак не связаны с генетикой, а являются просто статистическим фактом.