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Врач рассказал, что мешает выработке антител у переболевших COVID-19

Врач рассказал, что мешает выработке антител у переболевших COVID-19 У тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител
Здоровье
25 января 2021 г. 16:41

Антитела у переболевших COVID-19 в тяжелой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил российский профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он пояснил, что у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.

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Версия на азербайджанском языке Həkim koronavirusdan sağalanlarda antikor yaranmasına nəyin mane olduğunu açıqlayıb

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