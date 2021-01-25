Врач рассказал, что мешает выработке антител у переболевших COVID-19

У тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител

Антитела у переболевших COVID-19 в тяжелой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил российский профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он пояснил, что у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.