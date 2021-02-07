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Врач раскрыл опасность многоразовых масок

Врач раскрыл опасность многоразовых масок Некоторые маски могут быть непригодны для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой
Здоровье
7 февраля 2021 г. 04:09

Некоторые маски могут быть непригодны для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой.

Как передает Report, об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Токсиколог предупредил, что не стоит обрабатывать маски дезинфицирующими средствами, поскольку это небезопасно и можно надышаться вредными испарениями. «Не подходит для этой цели и спирт. Никакими другими составами, антисептиками, хлоркой или еще чем-нибудь обрабатывать нельзя», — сказал Водовозов.

Тканевые маски нужно обрабатывать, как любое белье, то есть стирать в соответствии с тем материалом, из которого они изготовлены. Делать это нужно довольно часто, поскольку маски выполняют свою функцию лишь определенное количество часов, подчеркнул специалист.

Специалист рекомендовал иметь несколько тканевых масок на смену. «Желательно, чтобы маски были стирабельны, выдерживали многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание», — сказал врач.

Вместо тканевых масок можно использовать респираторы второго класса защиты. Как заявил специалист, они могут быть более полноценной, безопасной и эффективной заменой. Также респираторы не нуждаются в длительной обработке.

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