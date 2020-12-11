Врач предупредил об угрозе новой эпидемии после COVID-19

В следующем году может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом.

В следующем году может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом.

Как передает Report, об этом сообщил главный фтизиатр Дальнего Востока России Павел Фадеев в беседе с порталом "Чита.ру".

По словам врача, на фоне пандемии коронавируса пришлось ограничить диспансеризацию - на 30% сократилось число профилактических осмотров.

Фадеев пояснил, что это приведет к неполному выявлению заболевших туберкулезом и его распространению, так как на начальных стадиях заметить болезнь очень сложно.

"То есть мы ожидаем рост больных туберкулезом за счет этих людей, которые вовремя не прошли диспансеризацию и не сделали флюорографию", - отметил врач.

Он добавил, что другим источником распространения болезни могут стать люди, перенесшие COVID-19. Их пораженные легкие будут простой мишенью для возбудителя туберкулеза.