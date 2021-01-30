Врач предупредил об опасности БАДов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности некоторых видов биологически активных добавок (БАД).

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности некоторых видов биологически активных добавок (БАД).

Как передает Report, по словам медика, некоторые БАДы содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества. Он рассказал о своем знакомом, который пытался похудеть с помощью таких таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что они содержали мощное наркотическое вещество.

"Хорошо, что он обратил внимание. Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом", - сказал Мясников.

Другой его знакомый рассказал о БАДах, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом от капсул, но жаловался на побочный эффект в виде желтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал наличие в них лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.

Врач уточнил, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие.

Мясников призвал быть внимательными с биологически активными добавками.