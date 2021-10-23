Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно

Угроза одновременного заражения человека разными вирусами и бактериями возросла во время осенней волны COVID-19.

Угроза одновременного заражения человека разными вирусами и бактериями возросла во время осенней волны COVID-19.

Как передает Report, чем опасны для организма микст-инфекции, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Микст-инфекцией называют заболевание, вызванное двумя и более видами вирусов или бактерий, пояснил врач. Например, речь может идти об одновременном присутствии в организме двух разных видов вирусов или о присоединении к вирусному заболеванию бактериальной инфекции.

"Один из самых частых и актуальных на сегодняшний день примеров - это, конечно же, вирусная пневмония, или коронавирусная пневмония, когда на нее накладывается бактериальная (пневмония. - ред.). Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C", - сказал Акинфиев.

Бывает, хотя и редко, что человек переносит микст-инфекцию легче, чем заражение каким-то одним патогеном, продолжил врач. По его словам, так бывает, когда разные виды вирусов начинают в организме "конкурировать" между собой.

"К примеру, если одновременное заражение вирусом гепатита B и вирусом гепатита D, то заболевание протекает в среднетяжелой форме, как если бы человек был заражен только одним вирусом. При этом если человек сначала переболевает гепатитом B, а через какое-то время заражается гепатитом D, возможен даже летальный исход", - уточнил кандидат медицинских наук.

По его словам, лечение вирусной микст-инфекции не будет отличаться от процедур при заражении каким-то одним вирусом: противовирусная терапия схожа для многих вирусов.

"А вот когда микст-инфекция - это вирус и бактерия, то алгоритм лечения меняется полностью, и обязательно совместно идут и противовирусные препараты, и антибактериальная терапия, то есть антибиотик", - объяснил врач-инфекционист.

Акинфиев предупредил, что этой осенью велика вероятность одновременного заражения гриппом и COVID-19. Уменьшить риск такого нежелательного развития событий поможет вакцинация.