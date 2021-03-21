Врач перечислил полезные для мозга продукты

Рыба, яйца и некоторые овощи помогают поддерживать функции головного мозга.
Как передает Report, об этом телеканалу
Он отметил, что полезнее всего для мозга рыба. "Там много омега-3 жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток. Рыба лучше морская жирная типа скумбрии и лосося", - пояснил эксперт.
По его словам, также полезны яйца, так как в желтках много фосфолипидов, необходимых для построения клеточных мембран.
Также полезны для головного овощи ярких цветов: морковь, тыква, помидоры, сладкий перец. В них содержатся бетакаротин и каротиноиды - они оказывают выраженное антиоксидантное действие, подчеркнул врач.
"Четвертый продукт - это апельсины и цитрусовые, поскольку они содержат кверцитин, мощное противовоспалительное вещество, защищающее сосуды и клетки головного мозга от повреждения", - добавил эксперт.
Положительное воздействие на мозг также оказывают приправы. Куркума, чеснок, перец помогают защитить клетки мозга от преждевременного старения, заключил Гинзбург.