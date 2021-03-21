Врач перечислил полезные для мозга продукты

Рыба, яйца и некоторые овощи помогают поддерживать функции головного мозга

Рыба, яйца и некоторые овощи помогают поддерживать функции головного мозга.

Как передает Report, об этом телеканалу "Звезда" заявил диетолог, диктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он отметил, что полезнее всего для мозга рыба. "Там много омега-3 жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток. Рыба лучше морская жирная типа скумбрии и лосося", - пояснил эксперт.

По его словам, также полезны яйца, так как в желтках много фосфолипидов, необходимых для построения клеточных мембран.

Также полезны для головного овощи ярких цветов: морковь, тыква, помидоры, сладкий перец. В них содержатся бетакаротин и каротиноиды - они оказывают выраженное антиоксидантное действие, подчеркнул врач.

"Четвертый продукт - это апельсины и цитрусовые, поскольку они содержат кверцитин, мощное противовоспалительное вещество, защищающее сосуды и клетки головного мозга от повреждения", - добавил эксперт.

Положительное воздействие на мозг также оказывают приправы. Куркума, чеснок, перец помогают защитить клетки мозга от преждевременного старения, заключил Гинзбург.