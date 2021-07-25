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Врач перечислил неочевидные симптомы инфаркта

Врач перечислил неочевидные симптомы инфаркта Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал признаки надвигающегося инфаркта, которые тяжело распознать.
Здоровье
25 июля 2021 г. 14:26
Врач перечислил неочевидные симптомы инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал признаки надвигающегося инфаркта, которые тяжело распознать.

Как передает Report, по его словам, наиболее частыми симптомами этого опасного явления являются боль в груди, одышка, повышенная потливость и чувство слабости. Помимо основных признаков, существуют также те, которые могут показаться на первый взгляд не предвещающими проблем с сердцем симптомами. В частности, боли в области шеи, плеча или челюсти, спутанность речи, вздутие живота и изжога.

"Если вы попали к врачу, ваша смертность - 3-6 процентов, если не попали вовремя, ваша смертность - 33 процента. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта", - подчеркнул Мясников.

Врач также указал на то, что главными факторами риска считаются возраст, наследственность, курение, уровень холестерина, сахара и артериальная гипертония. Также негативное влияние оказывают отсутствие физической активности и проблемы с лишним весом.

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Версия на английском языке What are signs of impending heart attack?

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