Врач: Переболевший COVID-19 пациент может заразиться новым штаммом

Пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться новым штаммом вируса сразу после выздоровления.

Пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться новым штаммом вируса сразу после выздоровления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала российский врач-инфекционист Светлана Ищенко. По ее словам, причина кроется в постоянной мутации вируса.

"После перенесенной инфекции обычно защитный иммуноглобулин G или антитела сохраняются примерно в течение шести месяцев. Однако коронавирус постоянно мутирует. Поэтому получается так, что человек защищен от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления", - отметила она.

При этом повторное заражение, скорее всего, будет протекать в более легкой форме, подчеркнула врач.