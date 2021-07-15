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Врач: Переболевший COVID-19 пациент может заразиться новым штаммом

Врач: Переболевший COVID-19 пациент может заразиться новым штаммом Пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться новым штаммом вируса сразу после выздоровления.
Здоровье
15 июля 2021 г. 08:10
Врач: Переболевший COVID-19 пациент может заразиться новым штаммом

Пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться новым штаммом вируса сразу после выздоровления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала российский врач-инфекционист Светлана Ищенко. По ее словам, причина кроется в постоянной мутации вируса.

"После перенесенной инфекции обычно защитный иммуноглобулин G или антитела сохраняются примерно в течение шести месяцев. Однако коронавирус постоянно мутирует. Поэтому получается так, что человек защищен от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления", - отметила она.

При этом повторное заражение, скорее всего, будет протекать в более легкой форме, подчеркнула врач.

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Версия на английском языке Patient who recovered from COVID-19 can contract new strain

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