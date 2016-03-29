Врач-педиатр, в отношении которого возбуждено уголовное дело: В настоящее время я на работе

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Врач-педиатр 1-й участковой клиники Джабраильской районной центральной больницы Эльдар Мамедов в настоящее время находится на работе.

Об этом в заявлении Report сообщил сам врач.

Он прокомментировал заявление Генпрокуратуры относительно получения им 184 тыс. манатов путем мошенничества: "Денег я не получал, я был посредником".

Э.Мамедов отметил, что человек, взявший деньги у граждан, не оформил степень инвалидности, как обещал, и не вернул им деньги: "Я в настоящее время нахожусь на работе и исполняю свои обязанности".

Отметим, что сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры сделала заявление по факту мошенничества. В заявлении говорится, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследованы материалы, поступившие из Джабраильской районной прокуратуры о противоправных действиях врача-педиатра 1-й участковой клиники Джабраильской районной центральной больницы Эльдара Мамедова.

В ходе расследования были выявлены подозрения в том, что Э.Мамедов, под предлогом выдачи степени инвалидности, обманул 130 жителей Джабраильского района, проживающих в Билясуварском районе, в том числе 81 человека в возрасте до 16 лет, путем мошенничества получил у них и их семей 184 тыс. манатов. По этой причине в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением крупного ущерба) УК.

В настоящее время ведутся необходимые следственные мероприятия по восстановлению нарушенных прав граждан по уголовному делу и привлечению к ответственности виновного лица или лиц.