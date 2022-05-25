Врач: "Оспа обезьян" не перерастет в пандемию

"Оспа обезьян" очень тяжело передается от человека к человеку

Вакцина от черной оспы эффективна от "оспы обезьян", но нужно помнить, что обязательной вакцинации от этого заболевания нет уже очень давно, поэтому с каждым годом людей защищенных от черной оспы все меньше.

Об этом Report заявил врач-терапевт Заур Оруджев.

"Сравнивать оспу обезьян и коронавирус абсолютно неправильно", - заявил врач, комментируя вопрос о том, грозит ли миру новая пандемия или эпидемия. "За годы пандемии коронавируса у людей возникли психологические травмы относительно любых инфекций и теперь все новости воспринимается очень ярко. Болезнь "оспа обезьян" сама по себе опасна тем, что иногда она может привести к смерти, правда не так часто. Чаще летальные случаи от этой болезни можно встретить среди бедного африканского сельского населения. "Оспа обезьян" - это более мягкая форма оспы, более тяжелая форма- черная оспа - была побеждена вакцинацией".

Он также подчеркнул, что люди в СМИ, формируя свои комментарии, говорят о чем угодно, кроме медицинской части. "Самое главное сейчас - успокоиться, включить трезвую голову, глубоко изучить вопрос с точки зрения медицины",- добавил он.

"От человека к человеку "оспа обезьян" передается очень тяжело, нужен очень тесный контакт, половой контакт или быть в тесном контакте с животными, с грызунами и с обезьянами, хотя последний вариант реже, несмотря на то, что болезнь называется "оспа обезьян". Это и отличает оспу от коронавируса и от гриппа, она передается очень тяжело от человека к человеку",- отметил врач.

Как заявляет сам З.Оруджев, симптомы "оспы обезьян" похожи на другие инфекционные заболевания. В инкубационный период наблюдается повышение температуры тела, жар, ломота, после - высыпания и лимфаденит- увеличение лимфатических узлов.

"Я бы вообще не советовал бы СМИ активно расписывать симптомы, потому что у многих болезней похожие симптомы, и когда человек находит в себе их, начинается паника. Это не делает ситуацию лучше",- считает врач.

З. Оруджев относит к зоне риска заражения людей, которые живут в эндемической зоне. Также в эту категорию входят люди, которые тесно контактировали с уже зараженными людьми.

"Что же касается мер предосторожности, то если вы находитесь в Африке, лучше не трогать необработанное мясо, различных животных, которые могут быть носителями "оспы обезьян". Нужно также соблюдать правила гигиены, меньше контактировать с людьми с симптомами, что являются стандартными карантинными мерами",- заявил З.Оруджев.

Врач считает вакцину от черной оспы очень эффективной от "оспы обезьян", но отметил, что нужно помнить о том, что очень давно нет обязательной вакцинации от оспы черной, поэтому с каждым годом людей защищенных от черной оспы все меньше.

"У оспы обезьян появилась возможность распространяться, но до второй пандемии данная болезнь не дойдет", считает З. Оруджев.