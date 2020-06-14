​Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.

Как передает Report, об этом пишет "Московский комсомолец".

По словам медика, болезнь является симбиозом нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа организма на воспаление, и такой процесс не может происходить изолированно — изменения фиксируются во всем организме в целом.

"Находки в разных органах объясняются еще и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего. В Австрии проводили практически полное исследование и описали изменения во множестве органов", — подчеркнул Купрейчик.

Он считает, что по легким человека наносится "первый и серьезный удар", так как в них — множество рецепторов, к которым, спускаясь по дыхательным путям, прикрепляется вирус.