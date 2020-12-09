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Врач оценил влияние алкоголя на действие вакцины

Врач оценил влияние алкоголя на действие вакцины Употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может резко снизить эффективность прививки, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-нарколог Алексей Казанцев.
Здоровье
9 декабря 2020 г. 03:47
Врач оценил влияние алкоголя на действие вакцины

Употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может резко снизить эффективность прививки, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-нарколог Алексей Казанцев.

Как передает Report, по его словам, употребление спиртного при вакцинации повышает риск возникновения аллергической реакции на прививку.

"Это может закончиться анафилактическим шоком (острая и крайне тяжелая аллергическая реакция. - ред.) и смертельным исходом. Также может снизиться иммунитет при приеме алкоголя", - подчеркнул Казанцев.

Медик также допустил проявление "извращенной реакции", которая повлечет ухудшение состояния вакцинируемого.

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