Врач оценил влияние алкоголя на действие вакцины

Употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может резко снизить эффективность прививки, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-нарколог Алексей Казанцев.

Употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может резко снизить эффективность прививки, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-нарколог Алексей Казанцев.

Как передает Report, по его словам, употребление спиртного при вакцинации повышает риск возникновения аллергической реакции на прививку.

"Это может закончиться анафилактическим шоком (острая и крайне тяжелая аллергическая реакция. - ред.) и смертельным исходом. Также может снизиться иммунитет при приеме алкоголя", - подчеркнул Казанцев.

Медик также допустил проявление "извращенной реакции", которая повлечет ухудшение состояния вакцинируемого.