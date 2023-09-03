Врач объяснила важность полноценного сна

Полноценный сон крайне важен для центральной нервной системы.

Полноценный сон крайне важен для центральной нервной системы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова.

"Во-первых, происходит освоение информации, удаление ненужных нейронных связей, расслабление нервной системы. Во-вторых, при полноценном сне происходит расслабление мышц и синтез новых клеток, что особенно важно для спортивных занятий. Ведь только на фоне полноценного восстановления произойдет желаемый рост мускулатуры после тренажерного зала", - сказала врач.

Кроме того, во время полноценного сна происходит регуляция синтеза гормонов, которые сильно зависят от циркадных ритмов (от смены сна и бодрости). Полноценный сон также положительно влияет на вес. Если сон прерывистый и короткий, появляются повышенный аппетит и тяга к высокоуглеводной пище.

Норма сна для взрослых людей составляет семь-восемь часов в сутки, напомнила Квасова. Нужно стараться высыпаться, чтобы поддерживать свое здоровье и не допускать преждевременное развитие хронических заболеваний. Для крепкого сна терапевт призвала соблюдать его гигиену: проветривание помещения, микропроветривание, чистое постельное белье, удобный матрас и подушка, увлажнитель воздуха.