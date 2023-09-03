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Врач объяснила важность полноценного сна

Врач объяснила важность полноценного сна Полноценный сон крайне важен для центральной нервной системы.
Здоровье
3 сентября 2023 г. 03:52
Врач объяснила важность полноценного сна

Полноценный сон крайне важен для центральной нервной системы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова.

"Во-первых, происходит освоение информации, удаление ненужных нейронных связей, расслабление нервной системы. Во-вторых, при полноценном сне происходит расслабление мышц и синтез новых клеток, что особенно важно для спортивных занятий. Ведь только на фоне полноценного восстановления произойдет желаемый рост мускулатуры после тренажерного зала", - сказала врач.

Кроме того, во время полноценного сна происходит регуляция синтеза гормонов, которые сильно зависят от циркадных ритмов (от смены сна и бодрости). Полноценный сон также положительно влияет на вес. Если сон прерывистый и короткий, появляются повышенный аппетит и тяга к высокоуглеводной пище.

Норма сна для взрослых людей составляет семь-восемь часов в сутки, напомнила Квасова. Нужно стараться высыпаться, чтобы поддерживать свое здоровье и не допускать преждевременное развитие хронических заболеваний. Для крепкого сна терапевт призвала соблюдать его гигиену: проветривание помещения, микропроветривание, чистое постельное белье, удобный матрас и подушка, увлажнитель воздуха.

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