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Врач объяснил, на что указывают холодные руки

Врач объяснил, на что указывают холодные руки Холодные руки всегда свидетельствуют о спазме сосудов.
Здоровье
7 мая 2021 г. 05:33
Врач объяснил, на что указывают холодные руки

Холодные руки всегда свидетельствуют о спазме сосудов.

Как передает Report, об этом "Звезде" рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

"Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин - болезнь Рейно", - пояснил Хорошев.

По его словам, это явление также может означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарств.

"Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными", - добавил специалист.

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