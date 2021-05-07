Врач объяснил, на что указывают холодные руки

Холодные руки всегда свидетельствуют о спазме сосудов.
Как передает Report, об этом
"Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин - болезнь Рейно", - пояснил Хорошев.
По его словам, это явление также может означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарств.
"Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными", - добавил специалист.