Врач: Носители новых штаммов COVID-19 остаются заразными до 28 дней

Положительный результат теста говорит о наличии вируса в дыхательных путях

"Если возможность срока передачи вируса предыдущего вида коронавирусной инфекции составляла две недели, то при новых штаммах длится до 28 дней. В этот период положительный результат тестов, взятых у больных, является нормальным явлением".

Как передает Report, об этом, рассказывая на тему "COVID-19 в стационарных условиях", сказал преподаватель Азербайджанского медицинского университета, хирург Рауф Гасымов.

Он отметил, что положительный результат теста говорит о наличии вируса в дыхательных путях: "То есть у этих больных вирус еще сохраняется, поэтому нужно быть осторожными. Данные лица ни в коем случае не должны контактировать с другими людьми. Пусть никто не думает, что выздоровел и не может заразить других. Наоборот, процесс все еще длится".