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Врач: Носители новых штаммов COVID-19 остаются заразными до 28 дней

Врач: Носители новых штаммов COVID-19 остаются заразными до 28 дней Положительный результат теста говорит о наличии вируса в дыхательных путях
Здоровье
30 апреля 2021 г. 16:14
Врач: Носители новых штаммов COVID-19 остаются заразными до 28 дней

"Если возможность срока передачи вируса предыдущего вида коронавирусной инфекции составляла две недели, то при новых штаммах длится до 28 дней. В этот период положительный результат тестов, взятых у больных, является нормальным явлением".

Как передает Report, об этом, рассказывая на тему "COVID-19 в стационарных условиях", сказал преподаватель Азербайджанского медицинского университета, хирург Рауф Гасымов.

Он отметил, что положительный результат теста говорит о наличии вируса в дыхательных путях: "То есть у этих больных вирус еще сохраняется, поэтому нужно быть осторожными. Данные лица ни в коем случае не должны контактировать с другими людьми. Пусть никто не думает, что выздоровел и не может заразить других. Наоборот, процесс все еще длится".

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Версия на английском языке Doctor: Carriers of new COVID-19 strains remain contagious up to 28 days
Версия на азербайджанском языке Həkim: “Koronavirusun yeni ştamlarında yoluxuculuq 28 günə qədər davam edir”

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