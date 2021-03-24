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Врач: Непредоставление Азербайджану вакцин COVAX противоречит принципам ВОЗ

Врач: Непредоставление Азербайджану вакцин COVAX противоречит принципам ВОЗ С 18 января в стране вакцинированы 494 403 человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и за счет государства
Здоровье
24 марта 2021 г. 18:34
Врач: Непредоставление Азербайджану вакцин COVAX противоречит принципам ВОЗ

"Несмотря на то, что в рамках инициативы COVAX в Азербайджан должны были отправлены несколько вакцин от коронавируса, произведенных в Европе, к сожалению, этот вопрос все еще не решен".

Об этом Report сообщил известный онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Он сообщил, что не соблюдается принцип справедливого распределения вакцин от COVID-19: "Это, конечно, противоречит принципам Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией. При этом следует учитывать, что пандемия - проблема не только одной страны, но и всего мира. Следовательно, для решения проблемы необходимо продемонстрировать взаимную солидарность".

А.Гейбулла отметил, что Азербайджан первым на Южном Кавказе получил вакцину при поддержке братской Турции и начал вакцинацию граждан: "С 18 января в стране используются вакцины CoronoVac, производимые китайской компанией SinoVac. В любом случае, мы нашли выход. Но это следует расценивать как несправедливую позицию по отношению к Азербайджану. Другого объяснения этому нет. В отношении Азербайджана всегда существовали двойные стандарты как по карабахскому, так и другим вопросам".

С 18 января в стране вакцинированы 494 403 человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и за счет государства.

Следует отметить, что Азербайджан не включен в список 18 стран, которые получат вакцины Pfizer-BioNTech на платформе COVAX. Однако Азербайджан был одной из первых 50 стран, которые оценили инициативу платформы COVAX по разработке вакцин против вируса SARS-CoV-2, которая была создана в прошлом году, и присоединились к этому сотрудничеству.

Азербайджан поддерживает распространение вакцин среди стран мира на принципах справедливости и солидарности. Ярким примером этого является принятие резолюции "Обеспечение доступного, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19 по доступной цене", инициированное Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения на 46-й сессии ООН по правам человека.

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Версия на английском языке Doctor: Non-provision of COVAX vaccines to Azerbaijan contradicts WHO principles
Версия на азербайджанском языке Həkim: "COVAX-ın Azərbaycana vaksin verməməsi ÜST-ün prinsiplərinə ziddir"

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