Врач назвала вредный для почек продукт

Врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина назвала самый вредный для почек продукт.

Врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина назвала самый вредный для почек продукт.

Как передает Report, об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль", - заявила врач. По ее словам, люди чрезмерно употребляют соль, в том числе из-за фастфуда и полуфабрикатов, гастрономических продуктов, в которых присутствует много соли.

Она добавила, что болезненных симптомов при проблемах с почками зачастую нет, поэтому люди попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Однако иногда есть такие симптомы, когда заболевание протекает субклинически.

"Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть артериальная гипертензия", - заявила специалист. Она добавила, что для здоровья почек также необходимо придерживаться ЗОЖ.