Врач назвала опасность шоколада

Темный шоколад - это сильный аллерген, причем не только для детей

"Темный шоколад - это сильный аллерген, причем не только для детей".

Как передает Report, об этом изданию "Комсомольская правда" заявила диетолог Юлия Пигарева.

По ее словам, не меньшую опасность представляет и популярный молочный шоколад.

"Избыток сахара провоцирует постоянные скачки глюкозы в крови, которых в норме быть не должно. После съеденной плитки шоколада чувство удовлетворения быстро сменяется упадком сил. Поэтому возникает желание съесть сладость - так и формируется привыкание к сахару. Взрослому человеку в день можно съедать не более 35 грамм молочного шоколада.

Такой калорийный шоколад, как молочный, приводит к риску ожирения, особенно если сладостью злоупотреблять. Также молочный шоколад может вызвать аллергию у детей и взрослых. В таком случае от лакомства придется отказаться", - заявила Пигарева.