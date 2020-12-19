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Врач назвала опасность шоколада

Врач назвала опасность шоколада Темный шоколад - это сильный аллерген, причем не только для детей
Здоровье
19 декабря 2020 г. 08:46
Врач назвала опасность шоколада

"Темный шоколад - это сильный аллерген, причем не только для детей".

Как передает Report, об этом изданию "Комсомольская правда" заявила диетолог Юлия Пигарева.

По ее словам, не меньшую опасность представляет и популярный молочный шоколад.

"Избыток сахара провоцирует постоянные скачки глюкозы в крови, которых в норме быть не должно. После съеденной плитки шоколада чувство удовлетворения быстро сменяется упадком сил. Поэтому возникает желание съесть сладость - так и формируется привыкание к сахару. Взрослому человеку в день можно съедать не более 35 грамм молочного шоколада.

Такой калорийный шоколад, как молочный, приводит к риску ожирения, особенно если сладостью злоупотреблять. Также молочный шоколад может вызвать аллергию у детей и взрослых. В таком случае от лакомства придется отказаться", - заявила Пигарева.

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