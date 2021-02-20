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Врач назвал возможную причину новой пандемии

Врач назвал возможную причину новой пандемии Новый штамм птичьего гриппа может мутировать и вызвать новую пандемию.
Здоровье
20 февраля 2021 г. 20:52
Врач назвал возможную причину новой пандемии

Новый штамм птичьего гриппа может мутировать и вызвать новую пандемию.

Как передает Report, об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале.

"Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация - передача от птиц к человеку", — говорится в telegram-канале врача. В беседе с URA.RU он не исключил появление пандемии птичьего гриппа. "Шанс всегда есть. Испанка была как раз птичьим гриппом", - уточнил Мясников.

Врач добавил, что с 2003 года ВОЗ выявила 860 случаев птичьего гриппа со смертностью 53 процента. Мясников рассказал, что в 2014 году данный грипп оказывал эффект только на пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

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