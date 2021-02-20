Врач назвал возможную причину новой пандемии

Новый штамм птичьего гриппа может мутировать и вызвать новую пандемию.
Как передает Report, об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем
"Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация - передача от птиц к человеку", — говорится в telegram-канале врача. В беседе с
Врач добавил, что с 2003 года ВОЗ выявила 860 случаев птичьего гриппа со смертностью 53 процента. Мясников рассказал, что в 2014 году данный грипп оказывал эффект только на пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.