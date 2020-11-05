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Врач назвал условие, снижающее риск заражения COVID-19 в кафе

Врач назвал условие, снижающее риск заражения COVID-19 в кафе В маловентилируемых заведениях вероятность распространения COVID-19, гриппа и других вирусов гораздо выше
Здоровье
5 ноября 2020 г. 12:18
Врач назвал условие, снижающее риск заражения COVID-19 в кафе

Опасность вируса зависит не от его количества в воздухе, а от того, насколько долго он остается на одном месте. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

Он заявил, что в условиях пандемии коронавируса кафе и рестораны должны хорошо проветриваться. "Ежегодный подъем заболеваемости у нас начинается зимой, когда закрываются все окна и двери", — отметил специалист. При этом движение воздуха наоборот снижает риск распространения инфекции. Он отметил, что при активной циркуляции воздуха коронавирус не опасен.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке новой болезни в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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