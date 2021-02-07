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Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте

Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте. Так, существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний нездоровое питание.
Здоровье
7 февраля 2021 г. 12:54
Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте. Так, существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний нездоровое питание.

Как передает Report, в комментарии для телеканала "Звезда" специалист отметил, что наилучший вариант для профилактики образования атеросклероза - средиземноморская диета. Он также посоветовал употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в день.

Среди других факторов для возникновения инфаркта в молодости медик назвал малоподвижный образ жизни и нарушенный режим.

"Режим труда и отдыха, который они соблюдают, - посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", - подытожил Конев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона людей во всем мире. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.

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