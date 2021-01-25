Врач назвал способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19

Во время коронавируса у многих людей пропадают вкус и обоняние.

Во время коронавируса у многих людей пропадают вкус и обоняние.

Как передает Report, о способе быстрее их восстановить рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Причины, по которым возникают проблемы с восприятием вкусов и запахов при COVID-19, пока до конца не установлены. Есть предположение, что при заражении нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушатся и не успевают дойти до вкусовых рецепторов. По другой теории повреждаются сами рецепторы, что объясняет потерю не только вкуса, но и обоняния, рассказал Будик.

"Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении", - объяснил врач.

Обычно те, кто заразился коронавирусом, перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, но через пару недель все восстанавливается. Однако случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от этих нарушений, тоже встречаются довольно часто.

Чтобы вернуть себе обоняние и вкусовые ощущения, Будик советует проводить специальный тренинг. Ежедневно несколько раз в день нужно по 20 секунд воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать, уточнил врач.

"Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3", - посоветовал Будик.