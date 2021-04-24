Врач назвал самый опасный жир в теле человека

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", в какой части тела жир самый опасный

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" , в какой части тела жир самый опасный.

Как передает Report, в рамках рубрики "Вопросы от доктора" телезрительница предположила, что речь идет об области сердца, однако медик поспешил поправить девушку.

"На самом деле, на животе. Если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно", - пояснил Мясников.

По его словам, худший сценарий ожирения - когда у человека выпирает живот.

"Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее", - уточнил врач.

Сальник - широкая и протяженная по длине складка внутренностной брюшины, между листками которой расположена рыхлая соединительная ткань, богатая сосудами и жировыми отложениями.