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Врач назвал самые уязвимые к жаре категории людей

Врач назвал самые уязвимые к жаре категории людей Заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, хирург-кардиолог Алексей Федоров рассказал о самых уязвимых к жаре категориях граждан, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Здоровье
12 июля 2021 г. 18:39
Врач назвал самые уязвимые к жаре категории людей

Заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, хирург-кардиолог Алексей Федоров рассказал о самых уязвимых к жаре категориях граждан, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Жара в первую очередь влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца и тех, у кого были инфаркты или инсульты. Также жаркая погода вредна людям с заболеваниями дыхательной системы, с хронической обструктивной болезнью, тем, у кого изменена емкость легких", — сообщил А. Федоров.

По словам специалиста, людям с вышеперечисленными недугами нужно меньше перемещаться по жаре, стараться пребывать в кондиционируемом помещении, соблюдать питьевой режим, уменьшить физическую нагрузку и не забывать принимать препараты, которые предписаны врачом.

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Версия на английском языке Who is more susceptible to summer heat?

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