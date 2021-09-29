О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врач назвал последствия постковидного синдрома

Врач назвал последствия постковидного синдрома Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о продолжительности и возможных последствиях постковидного синдрома.
Здоровье
29 сентября 2021 г. 06:51
Врач назвал последствия постковидного синдрома

Российский врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о продолжительности и возможных последствиях постковидного синдрома.

Как передает Report, об этом сообщает радио Sputnik.

Среди симптомов, которые спустя некоторое время у переболевших COVID-19, отмечаются головные боли, слабость и ухудшение памяти. Водовозов подчеркнул, что с посковидным синдромом сталкивается значительное число пациентов, даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию достаточно легко.

Врач подчеркнул, что медики пока ведут наблюдения и выясняют, сколько времени может длиться постковидный синдром.

"В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше", - сказал Водовозов.

Он отметил, что синдром может привести к другим нежелательным последствиям. Например, к обострению имеющихся хронических заболеваний или проявлению патологий, которых ранее не было.

Водовозов рассказал, что если уже переболевший COVID-19 человек сделает прививку, то это может либо уменьшить негативное влияние постковидного синдрома, либо полностью от него избавиться, хотя это и не доказано официально.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ирландский депутат: Между Азербайджаном и Арменией необходим конструктивный диалог
Ирландский депутат: Между Азербайджаном и Арменией необходим конструктивный диалог
28 сентября 2021 г. 17:45
Увеличено число сотрудников ASAN Xidmət
Увеличено число сотрудников ASAN Xidmət
28 сентября 2021 г. 17:10
Состоялась презентация сайта Memorial.az и Книги памяти
ФотоСостоялась презентация сайта Memorial.az и "Книги памяти"
28 сентября 2021 г. 12:46
Дорожная полиция обратилась к водителям из-за непогоды
Дорожная полиция обратилась к водителям из-за непогоды
28 сентября 2021 г. 11:36
С завтрашнего дня открываются вузы
С завтрашнего дня открываются вузы
28 сентября 2021 г. 10:23
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
27 сентября 2021 г. 13:45
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
27 сентября 2021 г. 13:39
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
27 сентября 2021 г. 10:44
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
27 сентября 2021 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi