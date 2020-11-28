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Врач назвал первый тревожный признак гипертонии

Врач назвал первый тревожный признак гипертонии Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что первым признаком гипертонии у мужчин являются проблемы с эрекцией.
Здоровье
28 ноября 2020 г. 19:52
Врач назвал первый тревожный признак гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что первым признаком гипертонии у мужчин являются проблемы с эрекцией.

Как передает Report, отвечая на вопрос телезрительницы, которая жаловалась на то, что ее супруг, несмотря на повышенное давление, не хочет идти к врачу, Мясников отметил, что при нелеченной гипертонии у мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция.

"Если у вас неконтролируемое давление, то первое, что у вас перестанет работать - это вот этот наш любимый орган", - заявил врач.

Он добавил, что проблемы с давлением в сочетании с лишним весом и курением могут спровоцировать инфаркт.

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