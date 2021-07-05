Врач назвал отличие обычной головной боли от "коронавирусной"

Наиболее частым симптомом заражения новыми штаммами коронавируса стала головная боль

Наиболее частым симптомом заражения новыми штаммами коронавируса стала головная боль. Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор.

По словам профессора, две трети больных коронавирусом жалуются на головные боли, а у людей старше 40 лет данный симптом встречается в половине случаев.

"Обычно она ощущается с обеих сторон головы, может быть пульсирующей, острой или давящей", — пояснил Спектор.

В большинстве случае головная боль умеренная или сильная и длится от трех до пяти дней. Специалист подчеркнул, что прием анальгетиков в данном случае не поможет.

Спектор также добавил, что у 15% заболевших головная боль является единственным симптомом заражения.