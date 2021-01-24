Врач назвал неочевидный признак рака

Образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний.

Образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний.

Как передает Report, об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" .

По его словам, при возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные заболевания.

"Если есть причина - вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше, чем на три дня - это все факторы риска", - сказал он.

В отдельных случаях, как отметил врач, тромб может возникнуть из-за долгих авиаперелетов или даже вследствие длительного пребывания за рулем автомобиля.

Мясников также напомнил, что установленная причина тромбообразования сокращает срок приема кроверазжижающих препаратов вплоть до трех месяцев. В противном случае, как отметил специалист, врачи могут назначить пожизненный курс лечения, чтобы исключить повторное возникновение патологии.