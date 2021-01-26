Врач назвал главную опасность курения кальяна

"Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. Если о вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так. Безопасного курения табака нет".
Кроме того, медик согласился со своим коллегой Александром Мясниковым, который ранее сказал, что один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара — это больше пачки сигарет.
Заридзе добавил, что считает необходимым введение контроля за курением кальянов.
"Кальян, скорее всего, вреден и, скорее всего, приводит к развитию рака. Но я ученый, я должен быть конкретен. Мы не знаем даже, чем эти кальяны заправляют… В этом значительная опасность этого типа курения. Его нужно контролировать так же, как мы контролируем сигареты", — заявил медик.
Заридзе также предположил, что в кальянах могут использовать "какие-то наркотические, психоактивные вещества".