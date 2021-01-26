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Врач назвал главную опасность курения кальяна

Врач назвал главную опасность курения кальяна "Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. Если о вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет.
Здоровье
26 января 2021 г. 08:02
Врач назвал главную опасность курения кальяна

"Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. Если о вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так. Безопасного курения табака нет".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе.

Кроме того, медик согласился со своим коллегой Александром Мясниковым, который ранее сказал, что один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара — это больше пачки сигарет.

Заридзе добавил, что считает необходимым введение контроля за курением кальянов.

"Кальян, скорее всего, вреден и, скорее всего, приводит к развитию рака. Но я ученый, я должен быть конкретен. Мы не знаем даже, чем эти кальяны заправляют… В этом значительная опасность этого типа курения. Его нужно контролировать так же, как мы контролируем сигареты", — заявил медик.

Заридзе также предположил, что в кальянах могут использовать "какие-то наркотические, психоактивные вещества".

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