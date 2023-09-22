Врач: Наркоз не выводится из организма через желудочно-кишечную систему или рвотой

Наркоз не выводится из организма через желудочно-кишечную систему или рвотой.

Наркоз не выводится из организма через желудочно-кишечную систему или рвотой.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом Научно-хирургического центра имени академика М.А.Топчубашева Министерства здравоохранения профессор Фуад Гасанов.

По его словам, на врача анестезиолога-реаниматолога возлагаются серьезные обязанности по коррекции нарушений, которые могут возникнуть во время операции и интенсивной терапии.

Ф.Гасанов подчеркнул, что лечение многих заболеваний возможно лишь хирургическим вмешательством: "Естественно, процесс лечения, который может быть осуществлен путем хирургического вмешательства, сопровождается болью. Лекарственные средства, используемые во время общей анестезии, в основном выводятся или нейтрализуются через легкие, почки и печень. За последние несколько десятилетий анестезиология значительно развилась, и обзор общей анестезии, ее проведения и управления достиг высокого уровня. Этот процесс осуществлялся за счет приобретения современных наркозно-дыхательных аппаратов с высокими техническими возможностями, приборов (мониторов), позволяющих осуществлять непрерывный мониторинг деятельности жизненно важных органов, а также введения в арсенал анестезиолога анестезирующих средств (анестетики) с минимальным количеством токсичных и других нежелательных опасных веществ с побочным эффектом. В современной анестезиологии малотоксичные препараты позволяют минимизировать возникновение рвоты и других негативных осложнений".