Врач напомнила о полезных свойствах кваса

Регулярное употребление кваса может позитивно повлиять на пищеварение и состояние кожи.

Регулярное употребление кваса может позитивно повлиять на пищеварение и состояние кожи.

Как передает Report, об этом заявила РИА Новости эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

"Квас богат витаминами группы B. Организм их не накапливает, так что их нужно получать вместе с пищей. Когда витамина B не хватает, возникают воспаления на коже — она становится жирной; волосы секутся, появляется перхоть", — сообщила врач.

Она добавила, что недостаток витаминов группы B проявляется в виде повышенной утомляемости, ухудшения памяти, раздражительности и других проблем с нервной системой.

Кроме того, в квасе много витаминов Е, А, аскорбиновой кислоты. Молочная и уксусная кислоты, которые в нем содержатся, быстро утоляют жажду.

"Поскольку напиток получают методом брожения, то в умеренных дозах — одна кружка или 0,3 литра — он повышает аппетит, мягко очищает кишечник, положительно влияет на пищеварение", — считает Бочарова.