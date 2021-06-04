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Врач напомнила о полезных свойствах кваса

Врач напомнила о полезных свойствах кваса Регулярное употребление кваса может позитивно повлиять на пищеварение и состояние кожи.
Здоровье
4 июня 2021 г. 06:46
Врач напомнила о полезных свойствах кваса

Регулярное употребление кваса может позитивно повлиять на пищеварение и состояние кожи.

Как передает Report, об этом заявила РИА Новости эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

"Квас богат витаминами группы B. Организм их не накапливает, так что их нужно получать вместе с пищей. Когда витамина B не хватает, возникают воспаления на коже — она становится жирной; волосы секутся, появляется перхоть", — сообщила врач.

Она добавила, что недостаток витаминов группы B проявляется в виде повышенной утомляемости, ухудшения памяти, раздражительности и других проблем с нервной системой.

Кроме того, в квасе много витаминов Е, А, аскорбиновой кислоты. Молочная и уксусная кислоты, которые в нем содержатся, быстро утоляют жажду.

"Поскольку напиток получают методом брожения, то в умеренных дозах — одна кружка или 0,3 литра — он повышает аппетит, мягко очищает кишечник, положительно влияет на пищеварение", — считает Бочарова.

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