Врач-кардиолог: Во время пешей прогулки вероятность выздоровления от заболеваний составляет более 70%

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Прогулки пешком без соответствующей профессиональной рекомендации не всегда бывают полезны".

Об этом Report заявил врач скорой неотложной помощи приемного отделения Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ), кардиолог Афияддин Искендеров.

По его словам, в последнее время некоторые совершают непрофессиональные продолжительные прогулки: "Думают, что продолжительные пешие прогулки полезны, однако, это не так. Следует консультироваться с профессионалами. К каждому организму нужно подходить индивидуально".

А.Искендеров отметил, что пассивность является одной из основных причин ряда заболеваний: "Здоровые люди, лица, не имеющие проблем в опорно-двигательной системе, и те, у кого нет сердечной недостаточности, в течение дня обязательно должны активно двигаться: "Пешие прогулки не только предотвращают заболевания, но и помогают при лечении некоторых болезней. Что касается общих рекомендаций, следует начинать с 15-минутных прогулок и ежедневно продлевать их на 5 минут до тех пор, пока продолжительность прогулок не составит 45 минут".

По словам специалиста, в случае пассивного образа жизни, если поступающая в течение дня с приемом пищи энергия не расходуется и накапливается в организме в виде углеводов и жиров, это в дальнейшем приводит к ожирению и сахарному диабету: "Поэтому, поступающую с приемом пищи энергию нужно сжигать".

Врач сказал, что сразу после еды пешая прогулка не рекомендуется. Потому что принятая пища еще не переварилась: "К тому же ходьба после еды может вызвать одышку и дискомфорт. Пройтись пешком или заняться спортом рекомендуется спустя 2 часа после еды".

На вопрос "В какое время дня полезно ходить пешком?", врач А.Искендеров отметил, что время зависит от места прогулки: "Для прогулки в зеленой зоне, где есть деревья, лучше выбрать утренние часы, поскольку процесс фотосинтеза деревьев происходит в эти часы, и кислорода в это время больше. Для прогулок на берегу моря лучше выбрать вечернее время, поскольку в это время происходит выделение йода".

А.Искендеров сообщил, что сидячий образ жизни приводит к нарушению кровообращения и в будущем в нижних конечностях возникает застой, образуются отеки: "Поэтому здоровым людям в течении дня рекомендуется 15-20-минутная прогулка. Для людей с заболеваниями это время назначается индивидуально. Однозначно, нельзя вести сидячий образ жизни. С началом пешей прогулки вероятность выздоровления и предотвращения заболеваний составляет более 70%".

Он также отметил, что во время пешей прогулки рекомендуется быстрая ходьба: "То есть нужно ходить со скоростью, при которой за час можно преодолеть более 5 км. Под пешей прогулкой подразумевается не ходьба, сопровождающаяся разговорами. Быстрая ходьба - это что-то среднее между бегом и прогулкой".