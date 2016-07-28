 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Врач: Из-за мобильных телефонов увеличилось число заболеваний позвоночника

    По мере возможности, следует меньше разговаривать по телефону

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Частое пользование мобильными телефонами привело к увеличению числа заболеваний позвоночника.

    Об этом Report сообщил физиотерапевт Заур Алиев. 

    По его словам, при пользовании телефоном люди принимают определенные позы: "Наклонившись вниз, часами играют на телефоне, что приводит к большим проблемам в позвоночнике, которые проявляются сдавлением нервов, головными болями. Помимо этого, телефоны излучают радиацию. Поэтому не рекомендуется много говорить по телефону. По мере возможности, следует меньше разговаривать по телефону, а лучше, если телефона не будет вообще". 

    Врач отметил, что во времена отсутствия мобильного телефона у людей не было столько болезней позвоночника. В настоящее время увеличилось число обращающихся по поводу болезней позвоночника: "При обследовании больных выясняется, что причиной является частое пользование телефоном. Среди обращающихся с данной проблемой есть люди любой возрастной категории. Иногда происходят искривления позвонков, что приводит к развитию сколиоза".

    З.Алиев сообщил, что сегодня в Азербайджане в лечение болезней позвоночника применяются новые методы: "Среди этих методов можно указать фонотерапию, которой в Азербайджане занимаются всего 1-2 врача".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi