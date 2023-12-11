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Врач-инфекционист: Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики кори

Врач-инфекционист: Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики кори Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики кори и предотвращения ее распространения.
Здоровье
11 декабря 2023 г. 12:52
Врач-инфекционист: Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики кори

Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики кори и предотвращения ее распространения.

Как сообщает Report, об этом сказала врач-инфекционист Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения Сабина Джафарова.

По ее словам, специального лечения против кори, распространяющейся прежде всего среди детей, нет, однако можно облегчить течение заболевания и предотвратить возможные осложнения, укрепив иммунитет ребенка.

"Вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики кори. С 2014 года вакцины в Азербайджан завозятся Минздравом по линии ЮНИСЕФ и все они, вне зависимости от страны-производителя, отвечают стандартам безопасности и эффективности Всемирной организации здравоохранения", - сказала Джафарова.

Инфекционист призвала родителей вакцинировать детей двумя дозами вакцины в возрасте года и шести лет, а в случае нарушения сроков ревакцинации необходимо провести повторную вакцинацию в возрасте до 10 лет: "Вакцинация существенно снижает риск тяжелого течения болезни у детей. Первая доза вакцины против кори обеспечивает защиту примерно на 95%".

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