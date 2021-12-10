Врач-инфекционист Клинического медцентра призвал граждан привиться бустерной дозой

"Иммунный ответ лиц, перенесших коронавирус или вакцинированных против COVID-19, через какое-то время ослабевает".

"Иммунный ответ перенесших коронавирус или вакцинированных против COVID-19 через какое-то время ослабевает".

Об этом Report сообщил врач-инфекционист Клинического медицинского центра Фаррух Садиров.

"Нам нужно повысить устойчивость организма к новым штаммам посредством бустерной дозы, чтобы уменьшить вероятность заражения. Коронавирус в 80 процентах случаев не требует лечения в больнице и только в 20 процентах случаев требуется госпитализация", - сказал Ф.Садиров.

Инфекционист отметил, что вакцинированные граждане легче переносят заболевание и менее подвержены заражению.

"Весь мир говорит об этом, и мы видим это на практике. Непривитые граждане чаще попадают в больницу, в отделение реанимации и летальных исходов больше среди непривитых лиц", - подчеркнул Садиров.