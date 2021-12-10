О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врач-инфекционист Клинического медцентра призвал граждан привиться бустерной дозой

Врач-инфекционист Клинического медцентра призвал граждан привиться бустерной дозой "Иммунный ответ лиц, перенесших коронавирус или вакцинированных против COVID-19, через какое-то время ослабевает".
Здоровье
10 декабря 2021 г. 15:33
Врач-инфекционист Клинического медцентра призвал граждан привиться бустерной дозой

"Иммунный ответ перенесших коронавирус или вакцинированных против COVID-19 через какое-то время ослабевает".

Об этом Report сообщил врач-инфекционист Клинического медицинского центра Фаррух Садиров.

"Нам нужно повысить устойчивость организма к новым штаммам посредством бустерной дозы, чтобы уменьшить вероятность заражения. Коронавирус в 80 процентах случаев не требует лечения в больнице и только в 20 процентах случаев требуется госпитализация", - сказал Ф.Садиров.

Инфекционист отметил, что вакцинированные граждане легче переносят заболевание и менее подвержены заражению.

"Весь мир говорит об этом, и мы видим это на практике. Непривитые граждане чаще попадают в больницу, в отделение реанимации и летальных исходов больше среди непривитых лиц", - подчеркнул Садиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Chief infectious disease specialist of Clinical Medical Center calls on population to get booster dose against new strains
Версия на азербайджанском языке KTM-in baş infeksionisti yeni ştamlara qarşı əhalini buster doza vurdurmağa çağırıb

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Социальные выплаты семьям шехидов Гарахейбат будут установлены в этом месяце
Социальные выплаты семьям шехидов "Гарахейбат" будут установлены в этом месяце
3 декабря 2021 г. 21:19
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
6 декабря 2021 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi