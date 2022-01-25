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Врач-инфекционист: Хотя число инфицированных растет, показатель госпитализации стабильный

Врач-инфекционист: Хотя число инфицированных растет, показатель госпитализации стабильный “В последние дни в стране наблюдается серьезный рост числа случаев заражения коронавирусом. Увеличение количества зараженных связано с новым штаммом коронавируса "омикрон". Несмотря на резкое увеличение числа инфицированных, показатель госпитализации стаб
Здоровье
25 января 2022 г. 19:56
Врач-инфекционист: Хотя число инфицированных растет, показатель госпитализации стабильный

“В последние дни в стране наблюдается серьезный рост числа случаев заражения коронавирусом. Увеличение количества зараженных связано с новым штаммом коронавируса "омикрон". Несмотря на резкое увеличение числа инфицированных, показатель госпитализации стабильный”.

Об этом Report сообщила врач-инфекционист Ляман Галимова.

По ее словам, число ежедневных госпитализаций остается стабильным: “Потому что вакцинированные против коронавируса переносят болезнь в более легкой форме”.

Л.Галимова добавила, что применяемые в стране вакцины также эффективны против нового штамма: “Наряду с вакцинацией должны соблюдаться правила гигиены и социальной дистанции, так как вирус распространяется воздушно-капельным путем. Людям также рекомендуется по возможности избегать посещения общественных мест. Если посещение этих мест необходимо, то использование медмасок является обязательным условием".

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Версия на азербайджанском языке Həkim-infeksionist: “Yoluxanların sayı artsa da, xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayı çox deyil”

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