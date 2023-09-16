Врач-инфекционист: Если число зараженных COVID увеличится, то карантинные меры будут неизбежны

Наблюдающийся в последнее время рост числа случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира, в том числе в соседней Турции, а также появление нового штамма COVID вынуждают Азербайджан принять необходимые профилактические меры. Если число зараженных COVID

Наблюдающийся в последнее время рост числа случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира, в том числе в соседней Турции, а также появление нового штамма COVID вынуждают Азербайджан принять необходимые профилактические меры. Если число зараженных COVID увеличится, то карантинные меры будут неизбежны.

Об этом сказал Report врач-инфекционист Ляман Галимова.

По ее словам, новый штамм COVID-19 "Эрис" обладает свойством скрываться в иммунной системе человека. Благодаря этой особенности новый штамм может вызывать у человека осложнения, уточнила специалист.

"По этой причине люди должны в максимальной мере обезопасить себя. В группу риска входят люди, не прошедшие вакцинацию. Кроме того, люди с сопутствующими заболеваниями, онкологией, ревматологическими заболеваниями и ослабленной иммунной системой также подвержены заражению. В особенности беречь себя должны беременные и несовершеннолетние. Людям следует пить много жидкости, носить маски. Из-за похолодания также наблюдается распространение сезонных инфекций", - добавила Л.Галимова.

Поскольку границы открыты, отметила врач, люди должны проявлять внимательность, беречь себя и пройти вакцинацию.

"Люди со слабым иммунитетом могут заразиться не только штаммом "Эрис", но и другими вариантами COVID. Особое внимание следует уделить режиму питания. Также люди могут защитить себя и своих близких, соблюдая правила гигиены, социальную дистанцию ​​и воздерживаясь от посещения общественных мест", - подытожила Ляман Галимова.