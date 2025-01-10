Врач и медперсонал оштрафованы за нарушение правил во время операции

Акушер-гинеколог Ляман Алиева, которой медсестрами был преподнесен сюрприз ко дню рождения непосредственно в операционной, оштрафована на 500 манатов.

Акушер-гинеколог Ляман Алиева, которой медсестрами был преподнесен сюрприз ко дню рождения непосредственно в операционной, оштрафована на 500 манатов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Было отмечено, что Центр аналитической экспертизы провел внеплановую проверку в частном медицинском учреждении Баку, где на днях произошел инцидент.

По итогам проверки установлено, что четыре члена медицинского персонала нарушили требования закона "О защите здоровья населения". На каждого из них составлены протоколы и наложен административный штраф в размере 500 манатов по статье 215.3 Кодекса об административных проступках. Документы переданы в Министерство здравоохранения для дальнейшего рассмотрения.

В случае повторных нарушений или при особой тяжести инцидентов, включая летальные исходы, материалы передаются судебно-медицинской экспертизе и правоохранительным органам.