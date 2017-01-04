Врач: Холод приводит к осложнению нервных заболеваний

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "Наши нервы не любят холод. Поэтому при воспалении нервов начинаются боли в спине, руках, ногах и голове. Холод приводит к осложнению нервных заболеваний".

Об этом в заявлении Report сказал физиотерапевт Заур Алиев.

По его словам, иногда человек думает, что у него болит сердце, однако, в действительности, причиной этому является защемление нерва.

Физиотерапевт также высказал свою точку зрения по поводу часто рекламируемых кремов, которые, как отмечается в рекламах, способствуют устранению недуга: "Иногда с помощью подобных кремов боли временно проходят. Однако при их повторении боли бывают еще более сильными. Устранить боль невозможно до тех пор, пока не удастся устранить причину. То есть, даже если годами принимать таблетки или же использовать крема, не будет желаемого эффекта".