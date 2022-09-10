Врач Джейхун Исаев: Рак молочной железы излечим, если диагностика проведена на ранней стадии болезни

"Только в 2018 году 2 миллионам 300 тысячам женщин во всем мире был поставлен диагноз рак молочной железы, а 627 тысяч женщин умерли от этой болезни".

"Только в 2018 году 2 миллионам 300 тысячам женщин во всем мире был поставлен диагноз рак молочной железы, а 627 тысяч женщин умерли от этой болезни".

Как сообщает Report, об этом врач-специалист госпиталя Liv Bona Dea Джейхун Исаев сказал во время выступления на мероприятии "360-градусная оценка турецко-азербайджанского братства".

Врач отметил, что многие боятся войны, потому что она уносит много человеческих жизней, но никто не задумывался, сколько жизней уносит рак молочной железы, а это намного большая цифра:

"Например, 11-летняя война в Сирии унесла жизни 610 тысяч человек. Только рак молочной железы, я не говорю еще про другие формы рака, за один только год унес жизни 627 тысяч женщин. Наша главная цель – приложить все усилия для снижения уровня смертности от этого страшного недуга. Рак молочной железы полностью излечивается, но основным условием этого является ранняя диагностика".

По словам Дж.Исаева, 10 лет назад он прооперировал пациентку, и сейчас с ней все в порядке: "Все это благодаря ранней диагностике. С развитием радиологии смертность от рака молочной железы значительно сократилась. Если ознакомиться со статистикой, сейчас в Америке и Европе все чаще встречается рак молочной железы, но процент смертности ниже. А причина в том, что общество осведомлено о ранней диагностике. Поэтому у пациентов в этих странах больше шансов на выздоровление от рака".