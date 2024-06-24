Врач: Для поддержания водного баланса в организме следует пить много жидкости

Солнцезащитные кремы с низким уровнем защиты следует наносить каждые 2-3 часа, а с высоким уровнем защиты - каждые 4-5 часов. Людям со светлой кожей следует использовать кремы с более высокой степенью защиты.

Солнцезащитные кремы с низким уровнем защиты следует наносить каждые 2-3 часа, а с высоким уровнем защиты - каждые 4-5 часов. Людям со светлой кожей следует использовать кремы с более высокой степенью защиты.

Как сообщает Report, об этом сказал врач-дерматовенеролог Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Ильгар Агамиров.

Он отметил, что есть люди, которые длительное время страдают кожным дерматозом.

"Поэтому рекомендуется использовать кремы с SPF 50+, 80+ и 100 в зависимости от типа кожи. Кроме того, необходимо использовать увлажняющие средства, чтобы предотвратить сухость и шелушение кожи. Находясь на Солнце, нужно наносить кремы с SPF, а затем увлажняющий крем. Следует учитывать, что срок эффективности солнцезащитных кремов составляет максимум 2 часа. Для поддержания водного баланса в организме и влажности кожи следует пить много жидкости", - сказал Агамиров.