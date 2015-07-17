Врач-диетолог: Те, кто держал пост, должны следить за своим питанием после месяца Рамазан

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Те, кто держал пост в месяц Рамазан, должны следить за своим питанием в первые дни праздника". Об этом Report, заявила врач-диетолог Лейла Зульфугарова.

Она отметила, что для быстрой адаптации организма к новому режиму надо учитывать некоторые нюансы: "В течение месяца скорость метаболизма и пищеварения организма замедляется и сразу же перегружать организм неправильно. С этой точки зрения, к новому режиму питания следует переходить медленно. Месяц Рамазан призывает людей к здоровому образу жизни и питания. То есть, человек должен знать, что он кушает и что пьет".

Врач сообщила, что важно принимать пищу медленно и не смешивать продукты. По словам диетолога, если человек привык к определенному режиму питания, этот режим надо сохранить еще на протяжении некоторого времени: "Принимать сразу разную пищу, в частности, сладкое нельзя".

"Сначала предпочтение следует отдать молочным, мясным блюдам. Затем приучить организм к другой еде. Если организм требует сладкое, то такую пищу надо принимать в первую половину дня", - подчеркнула Л.Зульфугарова.

Она сказала, что резкое изменение режима можем вызвать некоторые проблемы со здоровьем: "Нарушение режима питания может привести к сахарному диабету, гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям, желудочно-кишечным проблемам, нарушению пищеварения и т.д.".

Диетолог сообщила, что следить за питанием и здоровьем должны, в первую очередь, люди, входящие в группу риска.